Наука

Боевые слоны Ганнибала могут оказаться правдой, установили ученые

JAS: найдено доказательство присутствия боевых слонов Ганнибала в Европе
Анри-Поль Мотт

Слова о боевых слонах Ганнибала могут оказаться правдой: археологи нашли в Испании кость, которая, вероятно, принадлежала одному из животных карфагенской армии. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Находку сделали во время раскопок на юге Испании, недалеко от Кордовы, на участке Колина-де-лос-Кемадос. Под обрушившейся стеной археологи обнаружили фрагмент третьей запястной кости правой передней лапы слона размером около 10 сантиметров. Радиоуглеродный анализ показал, что она относится ко времени Второй Пунической войны (III век до н. э.).

Ученые предполагают, что останки могли принадлежать слону из армии полководца Ганнибала Барка (247-183 до нашей эры). Считается, что во время Второй Пунической войны он использовал огромных боевых зверей с разрушительной силой против римских войск.

По данным античных источников, государственный деятель древности в 218 году до н. э. пересек Альпы с войском и 37 боевыми слонами. Считается, что армия двигалась из Карфагена (на территории современного Туниса) через Испанию и Галлию в Италию.

Исследователи сравнили находку с костями современных слонов и вымерших степных мамонтов, чтобы уточнить ее происхождение. По их словам, слоны не были аборигенными животными для Пиренейского полуострова, а значит, их должны были доставлять морем. Характер находки и сопутствующие артефакты — оружие, монеты и керамика — указывают на то, что место могло быть связано с военными событиями.

Хотя ученые осторожны в выводах и признают, что точно установить вид животного пока сложно, находка может стать первым материальным свидетельством присутствия боевых слонов в Европе во времена Пунических войн.

Ранее ученые выяснили, что древние египтяне страдали болезнью современных людей.
 
