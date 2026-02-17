Врач рассказал, какая боль в животе может указывать на рак

Daily Mirror: схваткообразные боли в животе могут указывать на рак кишечника

Любые длительные изменения стула, кровь в кале, схваткообразные боли в животе после еды, уплотнения в области живота, потеря веса и усталость могут указывать на рак кишечника. Об этом британский хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс (Больница Чаринг-Кросс) рассказал в интервью изданию Daily Mirror.

По словам врача, в первую очередь важно отслеживать любые изменения стула. Речь идет о частоте дефекации, консистенции, форме и цвете.

«Нормы у всех разные, поэтому человек лучше других знает особенности собственного организма. Кратковременные изменения могут быть связаны со стрессом или питанием, однако если они сохраняются, необходимо как можно быстрее обратиться к специалисту», — предупреждает врач.

Одним из наиболее тревожных симптомов хирург назвал появление крови в стуле. Этот признак требует срочной консультации врача, поскольку может указывать на серьезные заболевания, включая злокачественные опухоли.

Также насторожить должны выраженная усталость без очевидной причины и необъяснимая потеря веса. Дополнительным поводом для обследования Кинросс считает появление уплотнений в области живота или других участков тела. Также медик отметил постоянные боли в животе, которые не проходят со временем.

«При раке кишечника боли в животе часто носят схваткообразный характер. Они могут усиливаться после еды и сопровождаться вздутием», — уточнил хирург.

Специалист подчеркнул, что ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение, поэтому при появлении перечисленных симптомов не стоит откладывать визит к врачу.

Ранее ученые выяснили, у каких людей чаще выделяются кишечные газы.