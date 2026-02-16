Россиянам рассказали о разработке вакцин от опасных заболеваний

В России существуют наработки вакцин против оспы обезьян, птичьего гриппа и ряда других опасных заболеваний. Об этом kp.ru рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН и доктор биологических наук Денис Логунов.

«У нас на разных стадиях разработки есть «консервы» вакцин против пандемического вируса гриппа H5N1 (птичий грипп), лихорадок Западного Нила, оспы обезьян, Ласса, Марбург. Разработана вакцина-кандидат нового поколения против клещевого энцефалита», — заявил Логунов.

По его словам, эти вакцины уже были проверены на безопасность и эффективность на животных. При этом у добровольцев подтвердили формирование высокого уровня антител. Для того чтобы убедиться в нейтрализации вирусов, специалисты тестируют образцы сыворотки крови в лаборатории.

Академик подчеркнул, что вакцины можно будет выводить на рынок после того, как будет проведена третья фаза клинических исследований, в которую входит проверка в условиях распространения заболеваний.

Кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец до этого предупреждала, что оспа обезьян может вызвать у пациента тяжелую пневмонию и энцефалит. При этом, по ее словам, многое зависит от иммунитета заболевшего.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о рисках завоза оспы обезьян в страну.