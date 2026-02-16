Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Наука

Россиянам рассказали о разработке вакцин от опасных заболеваний

Директор Центра Гамалеи Логунов: есть наработки вакцин от опасных заболеваний
Николай Хижняк/РИА «Новости»

В России существуют наработки вакцин против оспы обезьян, птичьего гриппа и ряда других опасных заболеваний. Об этом kp.ru рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН и доктор биологических наук Денис Логунов.

«У нас на разных стадиях разработки есть «консервы» вакцин против пандемического вируса гриппа H5N1 (птичий грипп), лихорадок Западного Нила, оспы обезьян, Ласса, Марбург. Разработана вакцина-кандидат нового поколения против клещевого энцефалита», — заявил Логунов.

По его словам, эти вакцины уже были проверены на безопасность и эффективность на животных. При этом у добровольцев подтвердили формирование высокого уровня антител. Для того чтобы убедиться в нейтрализации вирусов, специалисты тестируют образцы сыворотки крови в лаборатории.

Академик подчеркнул, что вакцины можно будет выводить на рынок после того, как будет проведена третья фаза клинических исследований, в которую входит проверка в условиях распространения заболеваний.

Кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец до этого предупреждала, что оспа обезьян может вызвать у пациента тяжелую пневмонию и энцефалит. При этом, по ее словам, многое зависит от иммунитета заболевшего.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о рисках завоза оспы обезьян в страну.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!