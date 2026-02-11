Стало известно, сколько в России обитает воробьев

На территории России обитает свыше 44 миллионов воробьев. Об этом РИА Новости рассказал ученый-орнитолог, директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин.

Он отметил, что в стране проходит Всероссийская перепись воробьев, во время которой оценивается численность домового и полевого воробья. Так, в европейской части РФ насчитываются около 20 миллионов воробьев, домового и полевого. В азиатской части страны, предположительно, обитают еще по два-три миллиона пернатых обоих видов.

Ученый пояснил, что в России есть и другие виды воробьев, однако они не участвуют в переписи, и поэтому численность можно определить лишь приблизительно.

По словам Калякина, в стране не более пяти тысяч рыжего воробья, а черного воробья насчитывается примерно 20-30 тысяч пар.

До этого сообщалось, что Всероссийскую перепись воробьев проведут с 7 по 15 февраля. Численность воробьев в России за зиму 2025 года составила почти 208 тысяч зафиксированных особей, что на 25% больше, чем в 2024 году. Основные популяции сосредоточены в Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Волгоградской и Рязанской областях.

