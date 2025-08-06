В России ученые за 20 лет научились по бактериям искать токсины в почве

Ученые СПб ФИЦ РАН на основе 20-летних экспериментов и наблюдений создали уникальную методику диагностики опасных токсикантов и оздоровления загрязненных почв при помощи гидробионтов и микроорганизмов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПб ФИЦ РАН.

Загрязнение почв неизбежно возникает в ходе техногенной деятельности человека. В результате в грунте постепенно накапливаются различные вредные вещества — тяжелые металлы (свинец, кадмий, ртуть), химические соединения (пестициды, нефтепродукты, соли и др.), радиоактивные материалы. Они оказывают негативное влияние на экосистему в целом, начиная от микроорганизмов и заканчивая человеком.

Для регулярного экологического мониторинга почв сегодня существует большое количество методов сбора и анализа проб грунта. Однако большая их часть направлена на отслеживание концентрации вредных химических веществ и только косвенно учитывает биологические процессы, происходящие в почве, хотя они являются важным маркером экологического благополучия.

Например, загрязнение по концентрации токсичных веществ может быть незначительным. Однако этого может быть достаточно, чтобы нарушить благополучие живых организмов — растений, беспозвоночных и микробиоты. Ученые берут пробы из почвы и оценивают состав микроорганизмов, например дафний или энхитреидов, их численность и скорость метаболизма. Если какие-то из этих показателей нарушены, то ученые делают выводы о загрязнении почвы и устанавливают тип токсина, который не смогли установить другие методы.

«Мы разработали методику для проведения комплексного анализа уровня загрязнения почв, которая помимо традиционных химических методов учитывает показатели жизнедеятельности высших растений и обитающих в почве гидробионтов и микроорганизмов. В рамках нового подхода предложен интегральный биологический показатель — индекс здоровья почв, который был апробирован для оценки экологического состояния почв, нарушенных в результате загрязнения опасными токсикантами (тяжелые металлы, нефть, противогололедные реагенты) в условиях многолетних натурных экспериментов», — рассказала заведующая Лабораторией методов реабилитации техногенных ландшафтов СПб ФИЦ РАН Людмила Бакина.

Методика может использоваться для оценки состояния городских, окультуренных и лесных почв. Ученые могут выяснить, какие именно загрязнители присутствуют в почве и насколько это критично для живых организмов в почве — то, что не всегда можно понять при проведении только химической экспертизы. На основе проведенных анализов сотрудники лаборатории могут рекомендовать меры по исправлению ситуации.

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