Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Наука

США построят на Луне ядерный реактор

ScienceAlert: NASA подтвердило планы по созданию ядерного реактора на Луне
Kevin Kanzelmeyer/Shutterstock/FOTODOM

NASA и Министерство энергетики США вновь подтвердили совместные планы по разработке ядерного реактора деления для размещения на поверхности Луны. Стороны рассчитывают завершить этап разработки и наземных испытаний установки к 2030 году. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Речь идет о проекте Fission Surface Power, цель которого — обеспечить будущие лунные миссии стабильным источником энергии на протяжении многих лет. В отличие от солнечных панелей, такой реактор сможет работать непрерывно и не будет зависеть от лунной ночи или погодных условий, а также избавит от необходимости регулярно доставлять топливо с Земли.

«Это соглашение позволяет углубить сотрудничество NASA и Министерства энергетики и создать технологии, необходимые для новой эры космических исследований», — заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Разработка ядерного реактора для Луны связана с серьезными инженерными трудностями. В отличие от Земли, на Луне практически отсутствует атмосфера, а значит, невозможно использовать традиционные системы охлаждения с водой и отводом тепла в виде пара. Учёным приходится рассматривать альтернативные решения — например, теплоотвод за счёт твёрдотельной теплопроводности или жидких металлов, что значительно усложняет конструкцию.

Дополнительной проблемой является лунная пыль. Она абразивна, электрически заряжена солнечным излучением и легко прилипает к поверхностям, что может нарушать работу оборудования. Кроме того, реактор должен иметь надежную радиационную защиту, чтобы обеспечить безопасность астронавтов, находящихся поблизости, при минимальном обслуживании.

По текущим планам, установка должна вырабатывать не менее 40 киловатт электроэнергии — этого достаточно для непрерывного обеспечения энергией примерно 30 домов в течение 10 лет. Предварительный этап проектирования уже завершён, однако создание «летного» образца потребует значительного времени и будет зависеть не только от инженерных решений, но и от финансирования и нормативных ограничений.

Хотя ядерный реактор на Луне может стать ключевым элементом будущей инфраструктуры для длительных миссий и освоения спутника Земли, в NASA подчеркнули, что речь идет о долгосрочной цели, а не о проекте, который будет реализован в ближайшие годы.

Ранее ученые развеяли один из популярных мифов о внеземной жизни.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27629959_rnd_2",
    "video_id": "record::8637a792-7064-4fad-8293-8b0fd6278839"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+