В Швейцарии собрали самую большую в мире фреску из конструктора Lego

UPI: в Швейцарии собрали фреску из Lego длиной 24 метра
В Швейцарии собрали самую большую в мире фреску из конструктора Lego, пишет UPI.

В городе Ивердон-ле-Бен прошел необычный благотворительный марафон: участники создали огромную фреску из 300 тысяч кирпичиков Lego.

Полотно длиной почти 24 метра и высотой более двух метров изображает знаменитые места региона Северный Во. Проект разработала компания Brickmaster.ch, которая специализируется на масштабных Lego-мероприятиях. Фреска стала частью телемарафона, целью которого был сбор средств для людей с редкими генетическими заболеваниями.

Теперь конструкцию отправили на проверку — сотрудники организации Guinness World Records должен подтвердить рекорд.

Ранее женщина пробежала 100 метров босиком по деталям Lego и установила рекорд. Как рассказала рекордсменка, достижение стало для нее уникальным испытанием силы и выносливости.

