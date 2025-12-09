В Швейцарии собрали самую большую в мире фреску из конструктора Lego, пишет UPI.
В городе Ивердон-ле-Бен прошел необычный благотворительный марафон: участники создали огромную фреску из 300 тысяч кирпичиков Lego.
Полотно длиной почти 24 метра и высотой более двух метров изображает знаменитые места региона Северный Во. Проект разработала компания Brickmaster.ch, которая специализируется на масштабных Lego-мероприятиях. Фреска стала частью телемарафона, целью которого был сбор средств для людей с редкими генетическими заболеваниями.
Теперь конструкцию отправили на проверку — сотрудники организации Guinness World Records должен подтвердить рекорд.
Ранее женщина пробежала 100 метров босиком по деталям Lego и установила рекорд. Как рассказала рекордсменка, достижение стало для нее уникальным испытанием силы и выносливости.