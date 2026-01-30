Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Врач рассказала о важно факторе в профилактике вирусных заболеваний

Врач Фомина: гигиена носа важна для профилактики вирусных заболеваний
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

Гигиена слизистой носа является одним из важных пунктов в профилактике вирусных заболеваний, поскольку она первая сталкивается с вирусами и бактериями. Об этом газете «Известия» рассказала врач-стоматолог, ортодонт, клинический директор компании REVIXAN Ирина Фомина.

По ее словам, слизистая носа обладает мощной системой самоочищения, однако, в осенне-зимний период этот механизм часто нарушается на фоне холодного воздуха и отопительного сезона. Это может приводить к удерживанию загрязнений и повышению риска ОРВИ. Для гигиены носа врач советует иногда проводить промывание, чтобы механически смыть частицы вирусов, бактерий и пыли с поверхности слизистой. Кроме того, важно увлажнять ее с помощью спрея с морской водой в формате «душа».

«Гигиена носа не должна превращаться в навязчивый ритуал. Ее цель — поддержать естественные механизмы защиты, а не заменить их. Разумное сочетание очищения, увлажнения и современных профилактических методов помогает снизить вероятность заболевания и сохранить барьерную функцию слизистой в периоды повышенной вирусной активности», — заключила Фомина.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников до этого говорил, что вакцинация и гигиена являются лучшей профилактикой гриппа. По словам специалиста, также не стоит забывать про проветривание помещения, правильное питание, богатое фруктами и овощами, регулярные прогулки или спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек.

Ранее россиянам объяснили, как защититься от гонконгского гриппа.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!