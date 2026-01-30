Врач рассказала о важно факторе в профилактике вирусных заболеваний

Гигиена слизистой носа является одним из важных пунктов в профилактике вирусных заболеваний, поскольку она первая сталкивается с вирусами и бактериями. Об этом газете «Известия» рассказала врач-стоматолог, ортодонт, клинический директор компании REVIXAN Ирина Фомина.

По ее словам, слизистая носа обладает мощной системой самоочищения, однако, в осенне-зимний период этот механизм часто нарушается на фоне холодного воздуха и отопительного сезона. Это может приводить к удерживанию загрязнений и повышению риска ОРВИ. Для гигиены носа врач советует иногда проводить промывание, чтобы механически смыть частицы вирусов, бактерий и пыли с поверхности слизистой. Кроме того, важно увлажнять ее с помощью спрея с морской водой в формате «душа».

«Гигиена носа не должна превращаться в навязчивый ритуал. Ее цель — поддержать естественные механизмы защиты, а не заменить их. Разумное сочетание очищения, увлажнения и современных профилактических методов помогает снизить вероятность заболевания и сохранить барьерную функцию слизистой в периоды повышенной вирусной активности», — заключила Фомина.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников до этого говорил, что вакцинация и гигиена являются лучшей профилактикой гриппа. По словам специалиста, также не стоит забывать про проветривание помещения, правильное питание, богатое фруктами и овощами, регулярные прогулки или спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек.

