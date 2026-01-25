Размер шрифта
Наука

Ученый заявил о реальной опасности попадания неизлечимого вируса в Россию

Академик Гинцбург: от вируса Нипах не существует лекарств
От вируса Нипах не существует лекарств. Об этом газете «Взгляд» заявил эпидемиолог, академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вирус Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций. По сути, от него не существует лекарства. Поэтому выздоровление зависит от иммунитета человека», — сказал академик.

Гинцбург добавил, что при слабом иммунитете вирус может грозить сепсисом, двухсторонним воспалением легких, менингитом. При этом, по словам эпидемиолога, сейчас существует «реальная опасность» попадания Нипаха в Россию. Академик уточнил, что это связано с активным авиасообщением между РФ и Индией.

Несколькими часами ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России не зафиксировано случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах. В ведомстве отметили, что в стране имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС «Периметр», которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории государства.

Ранее в Индии из-за вспышки неизлечимого вируса отправили на карантин десятки человек.

