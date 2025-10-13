Ректор МГУ Садовничий заявил о создании факультета ИИ

Садовничий: в МГУ с 2026 года начнет работать факультет ИИ

Факультет искусственного интеллекта (ИИ) появится в МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий в рамках церемонии открытия ХХ Международного фестиваля «Наука 0+», передает ТАСС.

«Я подписал приказ о создании нового факультета в Московском университете — факультета искусственного интеллекта. Я уверен, что новый факультет станет одним из самых востребованных. Ребята, школьники — приходите», — сказал Садовничий.

Первый набор студентов состоится в 2026 году. О планах открыть факультет искусственного интеллекта Виктор Садовничий заявлял еще 1 сентября 2025 года.

На данный момент на базе МГУ уже функционируют Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта, Институт ИИ и фонд «Интеллект». Кроме того, 1 сентября 2023 года в университете был запущен суперкомпьютер «МГУ-270», предназначенный для развития ИИ-систем и проведения исследований с использованием этих технологий. В настоящее время его загрузка достигает 100%.

