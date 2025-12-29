МГУ вывел на орбиту крупнейший кубсат «Скорпион» с космодрома Восточный

С космодрома Восточный 28 декабря был успешно запущен ракета-носитель «Союз-2.1б» с научным кубсатом «Скорпион», разработанным Научно-исследовательским институтом ядерной физики МГУ имени Д. В. Скобельцына. Об этом сообщил ректор университета, академик Виктор Садовничий.

Отмечается, что через 2 часа 40 минут после старта аппарат отделился от разгонного блока «Фрегат» и в 19:28 вышел на связь с Центром управления полетами НИИЯФ МГУ. В настоящее время проводятся штатные проверки всех систем.

«Сегодня мы сделали еще один шаг в космос. С космодрома Восточный ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту наш космический аппарат CubeSat-16 «Скорпион»», — заявил Садовничий.

«Скорпион» стал 21-м спутником МГУ и крупнейшим кубсатом, созданным вузом. Аппарат формата 16U разработан в рамках проектов Space Pi, «Созвездие-270» и научно-образовательной школы «Космос». В его создании участвовали студенты, аспиранты, молодые учёные, а над одним из приборов — школьники университетской гимназии.

На борту установлены шесть научных приборов: ТГС для регистрации гамма-всплесков, комплекс СОНЭТ (телескоп и спектрометры для наблюдения атмосферных явлений), биологические лаборатории БИОЛ и БИОЛ-2, КОДИЗ-2 для измерения космических частиц и устройство ЭЗЧ для анализа состава низкоэнергетичных частиц.

Основные задачи миссии — мониторинг радиационной обстановки вокруг Земли, изучение астрофизических явлений (вспышки света, гамма-излучение, потоки частиц) и эксперименты с биологическими образцами для оценки реакции живых систем на космические условия.

Связь со спутником поддерживается до шести раз в сутки во время пролётов над наземными станциями МГУ. После завершения ввода в эксплуатацию начнутся регулярные научные измерения.

Садовничий подчеркнул, что запуск подтверждает ведущую роль МГУ в космическом образовании и исследованиях. Университет располагает собственными спутниками, центром управления, испытательной базой и участвует в подготовке кадров для отрасли.

МГУ инициировал федеральный проект «Кадры для космоса» и планирует дальнейшее развитие космической программы, включая новые спутники, международное сотрудничество и участие в миссиях к Луне и дальнему космосу.