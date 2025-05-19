Международный валютный фонд назвал старение населения угрозой развитию Европы

Стареющее население, низкий уровень производительности труда и проблемы в энергетике угрожают развитию Европы. Об этом сообщил Международный валютный фонд (МВФ), пишет РИА Новости.

«Население стареет, изменение климата требует внимания, существует беспокоящий разрыв в производительности с наиболее динамичными экономиками», — отметили в организации.

Также МВФ обратил внимание на «острую потребность» скоординированной политики в области энергетики вместе с интеграцией энергетической инфраструктуры.

«Европа должна снова активизироваться, если хочет сохранить свое процветание», — подчеркнул МВФ.

В финансовой организации добавили, что решение существующих вызовов носит «экзистенциальный» характер для региона.

В прошлом году основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск заявил, что страны Европы находятся на грани исчезновения из-за низкой рождаемости. По его мнению, Европа находится в глубоком кризисе по причине низкого уровня рождаемости.

Маск отметил, что демографический кризис в Евросоюзе на фоне низкой рождаемости неизбежен. Самые низкие показатели рождаемости в Европе наблюдаются на Мальте (1,08), в Испании (1,16), в Италии (1,24), в Греции (1,32) и на Кипре (1,37).

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