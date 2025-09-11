На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец Маска решил увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет

Отец Маска заявил, что хочет заняться исследованиями в области долголетия
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска Эррол рассказал в интервью РИА Новости, что хочет заняться исследованиями в области долголетия на фоне растущего интереса людей к продлению жизни.

«Люди готовы вкладывать огромные деньги в долголетие, а не в гравитацию. Я ответил: мы можем это сделать», — сказал Маск.

Эррол рассчитывает, что в результате таких исследований удастся увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет. Он напомнил, что до 1914 года европейские женщины в среднем жили до 39 лет, а сегодня — до 87 лет.

При этом бизнесмен не отказывается от идеи открыть Институт гравитации, который, по его мнению, поспособствует прогрессу в изучении этой области и приблизит человечество к путешествиям в пространстве и времени. Эррол Маск уточнил, что на создание института потребуется около $100 млн.

До этого главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева оценила шанс новорожденных дожить до 100 лет в России. По ее словам, у современной науки есть возможность продлить активное долголетие. Врач отметила, что сегодня в РФ живет почти 18 тысяч людей старше 100 лет, а шанс дожить до 100 лет теперь есть у каждого второго новорожденного.

Ткачева добавила, чтобы продлить жизнь, надо бороться с хроническими неинфекционными заболеваниями, внедрять профилактические программы, повышать доступность медомощи, а также развивать гериатрическую службу и формировать культуру здорового образа жизни у населения.

Ранее были названы возрасты, на которые приходятся главные пики старения.

