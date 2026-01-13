Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Астрономы получили загадочный 10-секундный сигнал из неизвестного источника в глубоком космосе

Daily Mail: ученые получили загадочный сигнал дальнего космоса
Сергей Корсаков/Роскосмос

Астрономы получили загадочный 10-секундный сигнал из неизвестного источника в глубоком космосе, пишет Daily Mail.

Ученые зафиксировали кратковременный, но чрезвычайно мощный сигнал из одной из самых удаленных известных точек Вселенной. Речь идет о 10-секундном гамма-всплеске, пришедшем с расстояния около 13 миллиардов световых лет от Земли — из эпохи, когда Вселенной было всего около 730 миллионов лет.

Сигнал, получивший обозначение GRB 250314A, был впервые зафиксирован спутником SVOM — совместным проектом Франции и Китая, предназначенным для поиска подобных высокоэнергетических вспышек в глубоком космосе. Наблюдения подтвердили, что источник сигнала относится к числу самых древних гамма-всплесков, когда-либо обнаруженных.

По мнению исследователей, всплеск, вероятнее всего, связан с взрывом сверхновой — коллапсом массивной звезды в ранней Вселенной. Гамма-лучи являются самой энергичной формой электромагнитного излучения и возникают при катастрофических космических событиях. Несмотря на свою мощь, из-за огромного расстояния сигнал, достигший Земли, не представлял опасности для людей.

Открытие было подтверждено при помощи космического телескопа Джеймс Уэбб, который зафиксировал затухающее послесвечение вспышки и провел спектральный анализ. Эти данные позволили напрямую связать сигнал со сверхновой.

Ведущий автор исследований, профессор Эндрю Леван из Университета Радбауд в Нидерландах, отметил, что подобные события крайне редки. По его словам, за последние десятилетия было обнаружено лишь несколько гамма-всплесков, относящихся к первому миллиарду лет существования Вселенной.

Ученых удивило то, что характеристики этой древней сверхновой — ее яркость и спектр излучения — практически не отличаются от параметров сверхновых, наблюдаемых в современной Вселенной. Это противоречит прежним представлениям о том, что первые звезды должны были быть значительно массивнее, горячее и давать более нестабильные взрывы.

Ранее новое изображение 3I/ATLAS удивило астрономов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611365_rnd_1",
    "video_id": "record::8637a792-7064-4fad-8293-8b0fd6278839"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+