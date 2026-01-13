Астрономы получили загадочный 10-секундный сигнал из неизвестного источника в глубоком космосе, пишет Daily Mail.

Ученые зафиксировали кратковременный, но чрезвычайно мощный сигнал из одной из самых удаленных известных точек Вселенной. Речь идет о 10-секундном гамма-всплеске, пришедшем с расстояния около 13 миллиардов световых лет от Земли — из эпохи, когда Вселенной было всего около 730 миллионов лет.

Сигнал, получивший обозначение GRB 250314A, был впервые зафиксирован спутником SVOM — совместным проектом Франции и Китая, предназначенным для поиска подобных высокоэнергетических вспышек в глубоком космосе. Наблюдения подтвердили, что источник сигнала относится к числу самых древних гамма-всплесков, когда-либо обнаруженных.

По мнению исследователей, всплеск, вероятнее всего, связан с взрывом сверхновой — коллапсом массивной звезды в ранней Вселенной. Гамма-лучи являются самой энергичной формой электромагнитного излучения и возникают при катастрофических космических событиях. Несмотря на свою мощь, из-за огромного расстояния сигнал, достигший Земли, не представлял опасности для людей.

Открытие было подтверждено при помощи космического телескопа Джеймс Уэбб, который зафиксировал затухающее послесвечение вспышки и провел спектральный анализ. Эти данные позволили напрямую связать сигнал со сверхновой.

Ведущий автор исследований, профессор Эндрю Леван из Университета Радбауд в Нидерландах, отметил, что подобные события крайне редки. По его словам, за последние десятилетия было обнаружено лишь несколько гамма-всплесков, относящихся к первому миллиарду лет существования Вселенной.

Ученых удивило то, что характеристики этой древней сверхновой — ее яркость и спектр излучения — практически не отличаются от параметров сверхновых, наблюдаемых в современной Вселенной. Это противоречит прежним представлениям о том, что первые звезды должны были быть значительно массивнее, горячее и давать более нестабильные взрывы.

