В НАСА обсуждали с компаниями Маска и Безоса ускорение высадки на Луну

Глава НАСА Айзекман обсуждал с Blue Origin и SpaceX ускорение высадки на Луну
Joe Skipper/Reuters

Глава НАСА (Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства) Джаред Айзекман на пресс-конференции в Космическом центре им. Джона Кеннеди рассказал, что обсуждал с SpaceX и Blue Origin возможность ускорить высадку астронавтов на Луну.

Айзекман назвал планы компаний бизнесменов Илона Маска и Джеффа Безоса отличными: они позволяют уменьшить технические риски.

«Это хорошо, но в итоге все сводится к необходимости очень часто запускать корабли <...>, для этого необходимо иметь возможность повторно их использовать», — отметил глава НАСА.

До этого ведомство завершило подготовку мегаракеты Orion с ракетой-носителем SLS для первой пилотируемой лунной миссии программы «Артемида». Четверо астронавтов отправятся в десятидневный полет вокруг Луны для проверки систем, которые позволят людям в дальнейшем вернуться на поверхность спутника Земли в рамках миссии «Артемида III».

Ранее сообщалось, что Трампу доложили о пришельцах и их гибридах.

