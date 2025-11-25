Препарат от воспаления снизил риск метастазов при раке груди

EMBO: препарат от тошноты и воспаления снизил риск метастазов при раке груди

Препарат для снижения побочных эффектов химиотерапии дексаметазон может сам по себе бороться с метастазами при некоторых формах рака молочной железы. К такому выводу пришли исследователи Базельского университета. Результаты опубликованы в EMBO Molecular Medicine.

Дексаметазон является синтетическим аналогом гормона стресса кортизола. Новое исследование показало, что препарат способен воздействовать на опухоли эстроген-рецептор-положительного подтипа (ER+), которые перестают отвечать на гормональную терапию и устойчиво распространяются. В экспериментах на мышах с такими опухолями дексаметазон снижал число метастазов в печени и продлевал продолжительность жизни.

Анализ механизма показал, что препарат активирует глюкокортикоидный рецептор, что приводит к подавлению выработки рецептора эстрогена — ключевого фактора роста для этих опухолевых клеток.

«В результате раковые клетки теряют основной стимул деления. Такой же эффект наблюдался и в органоидах — лабораторно выращенных тканях опухолей пациентов», — отмечает ведущий автор исследования Мадхури Маниваннан.

Обычно ER+ рак лечат антигормональной терапией, направленной на деактивацию эстроген-рецептора. Однако часть метастатических очагов перестает реагировать на лечение. По словам ученых, дексаметазон может иметь прямое терапевтическое действие, а не только служить средством против тошноты и воспаления. При этом ученые подчеркивают необходимость клинического подтверждения, особенно эффектов, связанных с потерей эстроген-рецептора.

Однако исследователи предостерегают от универсального применения препарата: его действие может оказывать противоположные эффекты в зависимости от биологии опухоли.

Ранее в России завершились доклинические испытания первого препарата против рака груди.