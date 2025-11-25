На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Препарат от воспаления снизил риск метастазов при раке груди

EMBO: препарат от тошноты и воспаления снизил риск метастазов при раке груди
true
true
true
close
Shutterstock

Препарат для снижения побочных эффектов химиотерапии дексаметазон может сам по себе бороться с метастазами при некоторых формах рака молочной железы. К такому выводу пришли исследователи Базельского университета. Результаты опубликованы в EMBO Molecular Medicine.

Дексаметазон является синтетическим аналогом гормона стресса кортизола. Новое исследование показало, что препарат способен воздействовать на опухоли эстроген-рецептор-положительного подтипа (ER+), которые перестают отвечать на гормональную терапию и устойчиво распространяются. В экспериментах на мышах с такими опухолями дексаметазон снижал число метастазов в печени и продлевал продолжительность жизни.

Анализ механизма показал, что препарат активирует глюкокортикоидный рецептор, что приводит к подавлению выработки рецептора эстрогена — ключевого фактора роста для этих опухолевых клеток.

«В результате раковые клетки теряют основной стимул деления. Такой же эффект наблюдался и в органоидах — лабораторно выращенных тканях опухолей пациентов», — отмечает ведущий автор исследования Мадхури Маниваннан.

Обычно ER+ рак лечат антигормональной терапией, направленной на деактивацию эстроген-рецептора. Однако часть метастатических очагов перестает реагировать на лечение. По словам ученых, дексаметазон может иметь прямое терапевтическое действие, а не только служить средством против тошноты и воспаления. При этом ученые подчеркивают необходимость клинического подтверждения, особенно эффектов, связанных с потерей эстроген-рецептора.

Однако исследователи предостерегают от универсального применения препарата: его действие может оказывать противоположные эффекты в зависимости от биологии опухоли.

Ранее в России завершились доклинические испытания первого препарата против рака груди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами