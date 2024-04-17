Ученые нашли аномалии в истории эволюции человека разумного

Британские ученые из Кембриджского университета нашли аномалии в истории эволюции человека разумного (Homo sapiens). Оказалось, что эволюционная модель нашего вида отличалась не только от развития других приматов, но и всех прочих млекопитающих. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Специалисты сосредоточились на процессе образования видов, заполняющих различные экологические ниши.

Команда использовала байесовское моделирование и филогенетический анализ, чтобы показать, как гоминины (подсемейство приматов, к которому относятся люди) наряду с другими позвоночными сформировались в условиях низкой конкуренции за пространство и ресурсы.

«Модель, которую мы наблюдаем у многих ранних гомининов, аналогична таковой у всех других млекопитающих. Скорость видообразования растет, а затем стабилизируется, после чего темпы вымирания начинают увеличиваться. Это говорит о том, что межвидовая конкуренция была основным эволюционным фактором», — отметила ведущий автор исследования, доктор Лаура ван Гольштейн.

Но когда анализ дошел до Homo sapiens, результаты оказались странными. Как показало моделирование, растущая конкуренция между видами приводила к появлению все новых и новых видов людей. Такое почти не встречается в эволюции прочих млекопитающих, но наблюдалось в сообществах жуков, обитающих на некоторых тропических островах.

По словам исследователей, сегодня известно 17 различных видов гомининов. Вероятно, в действительности их могло быть еще больше.

Доктор ван Гольштейн отметила, что человек разумный, по всей видимости, смог превзойти всех своих родственников, овладев инструментами и технологиями. Эти навыки позволили нашим предкам быстро занять экологические ниши, к которым другие сородичи не успели приспособиться и исчезли.

Ранее ученые выяснили, как у людей возникли уши и зубы в ходе эволюции.