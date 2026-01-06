Россиянам рассказали, как менялись Рождественские традиции сквозь века

Около 72% россиян отмечают православное Рождество, при этом большинство проводит его дома в кругу семьи, а примерно четверть посещает церковную службу. Почему праздник появился именно в таком виде, как пришел на Русь, из-за чего РПЦ не отмечает его 25 декабря и как Николай Чудотворец стал прообразом Санта-Клауса, объяснили ученые ПНИПУ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как рассказал кандидат исторических наук Михаил Нечаев, традиция праздновать Рождество сформировалась в первые века нашей эры в Римской империи после признания христианства государственной религией. В 325 году праздник был утвержден на первом Вселенском соборе и вошел в число двунадесятых — двенадцати главных церковных праздников после Пасхи. Распространяясь по Европе, христианство накладывалось на языческие обряды: так, рождественская елка выросла из древних германских культов, где хвойные деревья считались священными.

На Руси до принятия христианства зимой отмечали День Велеса — языческий праздник, связанный с культом предков и достатка. По словам Нечаева, систематическое празднование Рождества Христова было введено в 1036 году при князе Ярославе Мудром. Тогда его отмечали 25 декабря по юлианскому календарю.

Разные даты Рождества связаны с календарной реформой. Григорианский календарь, введенный в Европе для устранения астрономических неточностей, оказался спорным для церковных праздников. В итоге каждая конфессия сделала собственный выбор. Русская православная церковь сохранила 25 декабря по юлианскому календарю, что сегодня соответствует 7 января.

Отдельную историю имеет образ Санта-Клауса. По словам ученых, его корни уходят в языческие мифы, но позже он был переосмыслен через фигуру Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых христианских святых. Легенда о тайно подброшенных мешочках с золотом стала основой традиции рождественских подарков. В России же образ Деда Мороза сформировался как сплав фольклора, литературы и западных заимствований.

В советское время Рождество оказалось под запретом. С 1929 года из календаря исключили церковные праздники, а вместе с ними — субботу и воскресенье. Позже рождественные атрибуты были перенесены на Новый год, который стал главным зимним праздником. Лишь после 1989 года Рождество вновь получило статус выходного дня.

По данным опросов ВЦИОМ, сегодня Рождество для многих россиян утратило исключительно религиозный характер. Как отметил социолог Константин Антипьев, праздник все чаще воспринимается как «мини-Новый год».

Ранее россиянам рассказали, когда появилась традиция празднования Нового года.