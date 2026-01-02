Ученые сообщили о снижении сейсмической активности на Камчатке

Сейсмическая активность на Камчатке снизилась до среднего фонового уровня по состоянию на конец декабря 2025 года. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

«Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (по состоянию на 31 декабря 2025 года — прим. ред.) – фоновый средний по шкале СОУС'09», — говорится в публикации.

6 декабря ученые зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился в 78 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 62 км под морским дном. Позднее, 18 декабря в Тихом океане у восточного побережья полуострова зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 99 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41 км.

Ученые до сих пор связывают текущую сейсмическую активность с продолжающимися афтершоками после мощного землетрясения 30 июля 2025 года магнитудой 8,8.

