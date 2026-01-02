Размер шрифта
Ученые сообщили о снижении сейсмической активности на Камчатке

РАН: уровень сейсмической активности на Камчатке понизился до фонового
Юрий Демянчук/РИА Новости

Сейсмическая активность на Камчатке снизилась до среднего фонового уровня по состоянию на конец декабря 2025 года. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

«Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (по состоянию на 31 декабря 2025 года — прим. ред.) – фоновый средний по шкале СОУС'09», — говорится в публикации.

6 декабря ученые зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился в 78 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 62 км под морским дном. Позднее, 18 декабря в Тихом океане у восточного побережья полуострова зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 99 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41 км.

Ученые до сих пор связывают текущую сейсмическую активность с продолжающимися афтершоками после мощного землетрясения 30 июля 2025 года магнитудой 8,8.

Ранее у побережья Северных Курил произошло землетрясение.

