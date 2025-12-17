Археологи нашли в Египте солнечный храм Ра

Итальянская археологическая экспедиция недалеко от Каира обнаружила остатки храма Солнца, принадлежавшего древнеегипетскому фараону Ниусерре. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на министерство древностей Египта.

Как отмечается, храм солнца представляет собой колоссальное сооружение площадью более 1 тыс. квадратных метров с уникальной архитектурой, которая ставит его в один ряд с крупнейшими и наиболее примечательными храмами долины в некрополе Мемфиса.

«Считается, что храм царя Нюсерре относится к Пятой династии, а его остатки были найдены в некрополе Абусир, к югу от египетской столицы. Это часть монументального комплекса, посвященного культу бога Ра, и один из немногих обнаруженных на сегодняшний день храмов солнца», — пишет издание.

По данным министерства, в ходе миссии впервые была обнаружена половина храма, долгое время погребенная под отложениями реки Нил. Как отмечается, само место было обнаружено еще в 1901 году немецким археологом Людвигом Борхардтом, прославившегося своей находкой в 1912 году знаменитого бюста древнеегипетской царицы Нефертити. Однако обнаружению храма солнца в то время помешал высокий уровень грунтовых вод.

