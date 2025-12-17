На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Археологи нашли в Египте солнечный храм Ра

Итальянские археологи обнаружили в Египте солнечный храм Ра
true
true
true
close
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Итальянская археологическая экспедиция недалеко от Каира обнаружила остатки храма Солнца, принадлежавшего древнеегипетскому фараону Ниусерре. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на министерство древностей Египта.

Как отмечается, храм солнца представляет собой колоссальное сооружение площадью более 1 тыс. квадратных метров с уникальной архитектурой, которая ставит его в один ряд с крупнейшими и наиболее примечательными храмами долины в некрополе Мемфиса.

«Считается, что храм царя Нюсерре относится к Пятой династии, а его остатки были найдены в некрополе Абусир, к югу от египетской столицы. Это часть монументального комплекса, посвященного культу бога Ра, и один из немногих обнаруженных на сегодняшний день храмов солнца», — пишет издание.

По данным министерства, в ходе миссии впервые была обнаружена половина храма, долгое время погребенная под отложениями реки Нил. Как отмечается, само место было обнаружено еще в 1901 году немецким археологом Людвигом Борхардтом, прославившегося своей находкой в 1912 году знаменитого бюста древнеегипетской царицы Нефертити. Однако обнаружению храма солнца в то время помешал высокий уровень грунтовых вод.

Ранее археологи допустили обнаружение тайного входа в третьей по величине пирамиде Гизы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами