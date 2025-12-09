На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На космодроме Восточный ввели в эксплуатацию стартовый стол для «Ангары»

На космодроме Восточный ввели стартовый стол для тяжелых ракет-носителей Ангара
Сергей Бобылев/РИА Новости

На космодроме Восточный ввели в эксплуатацию стартовый стол для тяжелых ракет-носителей «Ангара». Его площадь составляет 45 тыс.кв.метров, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Уточняется, что стартовый стол является одним из самых современных и автоматизированных в мире. Помимо этого, в ходе строительства стартового комплекса «Ангара» были сданы в эксплуатацию еще 37 объектов, среди них — командный пункт, укрытия для обслуживающего персонала и эвакуационные тоннели.

По словам руководителя «Дирекции космодрома «Восточный» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Николая Новикова, в настоящий момент завершено строительство 70% сооружений. Остальные объекты«планируется сдать до конца марта 2026 года», отметил он.

Строительство космодрома Восточный началось в 2010 году. В 2023 году была завершена площадка, начались летно-конструкторские испытания. До конца года ожидается завершение строительства второй очереди.

Ранее подрядчик строительства Восточного внес первый платеж по долгам за электричество.

