СМИ: взрыв ракеты SpaceX едва не привел к авиакатастрофам

WSJ: запуск Starship в январе подверг опасности несколько пассажирских самолетов
true
true
true
close
Gabriel V. Cardenas, marcusahaworth/Reuters

Тестовый запуск космического корабля Starship американской компании SpaceX в январе 2025 года, который потерпел крушение, подверг серьезной опасности несколько пассажирских самолетов, пролетавших над Карибским морем. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы федерального управления гражданской авиации США (FAA).

В них утверждается, что SpaceX не уведомила ведомство о взрыве сразу по официальной горячей линии. Это необходимо делать, чтобы предупредить пилотов самолетов и вывести их из опасной зоны возможного падения обломков.

Впервые диспетчеры в Майами узнали о взрыве космического корабля от пилотов, а сотрудники FAA — через внутренний чат.

Под риск попали три самолета, на бортах которых находились в общей сложности 450 человек, говорится в публикации.

17 января произошло крушение космического корабля Starship. Это был седьмой по счету тестовый запуск ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе.

Несмотря на произошедшее, гендиректор корпорации Илон Маск заявил, что еще один тестовый запуск позволил проверить ряд усовершенствованных деталей. По его словам, на корабле могла произойти утечка кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя. Позже появились кадры крушения ракеты.

Ранее в SpaceX раскрыли причину взрыва космолета Starship.

