Семь сильных вспышек произошло на Солнце

На Солнце к полудню 9 декабря произошло семь вспышек предпоследнего класса - М. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«9 декабря в 00:17 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S12W40) зарегистрирована вспышка M3.1 продолжительностью 12 минут», — отмечается в сообщении.

По словам собеседника агентства, эта вспышка стала первой и самой сильной на данный момент. После нее произошло еще шесть вспышек класса М. Часть из них зафиксирована в крупнейшем в году комплексе пятен, состоящих в областях 4294, 4296 и 4298.

8 декабря на Солнце также произошла мощная солнечная вспышка класса X продолжительностью 15 минут.

До этого ученые предупредили, что в период с 9 по 10 декабря ожидаются сильные магнитные бури уровня G2–G3 в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1.

Солнечной вспышкой называют взрыв на Солнце, который происходит, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Вспышка порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, включая радиоволны и гамма-лучи. В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывам на Солнце присваивают один из пяти классов: A, B, C, M или X. При этом наиболее мощные вспышки способны вызывать на Земле радиопомехи и провоцировать продолжительные магнитные бури.

