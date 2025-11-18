На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нас ожидает тысячелетие экстремальной жары, предупредили ученые

ERC: экстремальная жара не начнет ослабевать еще как минимум тысячу лет
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Даже если человечество полностью прекратит выбросы CO₂, экстремальная жара не начнет ослабевать еще как минимум тысячу лет. К такому выводу пришли исследователи ARC Center of Excellence for 21st Century Weather и CSIRO, использовавшие суперкомпьютерное моделирование будущего климата. Работа опубликована в журнале Environmental Research: Climate (ERC).

Ученые просчитали, как будут меняться тепловые волны в течение тысячи лет после выхода мира на «чистый нуль». Они запускали серию симуляций, предполагая разные сроки его достижения — с 2030 по 2060 год — и сравнивали, как даже небольшие задержки влияют на экстремальную жару.

Моделирование показало, что тепловые волны становятся горячее, длиннее и происходят чаще, если достижение нуля откладывается хотя бы на пять лет. Тренд почти не разворачивается вспять даже через 1000 лет после достижения нулевых выбросов. В большинстве сценариев экстремальная жара не возвращается к доиндустриальным уровням.

Исторически редкие «супержаркие» события будут происходить все чаще — и тем позже мир стабилизируется, тем более экстремальными станут такие волны. Дополнительно на ситуацию влияет долгосрочное прогревание Южного океана, которое может поддерживать экстремальную жару даже после прекращения глобального роста температур.

По расчетам, если мир достигнет «чистого нуля» только к 2050 году, тепловые волны, превосходящие рекорды сегодняшнего дня, в тропических странах будут происходить не реже одного раза в год.

«Наши результаты опровергают распространенное убеждение, что после достижения «чистого нуля» климат постепенно начнет улучшаться», — заявила профессор Сара Перкинс-Киркпатрик из Австралийского национального университета, ведущий автор исследования.

По ее словам, данные показывают, что человечеству придется готовиться к миру, где экстремальная жара будет нормой, а адаптация — постоянным процессом.

Ранее ученые рассказали, как боль в суставах связана с погодой.

