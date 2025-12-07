На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые предупредили о магнитных бурях после двойной вспышки на Солнце

ИКИ РАН: плазма от редкой двойной вспышки на Солнце достигнет Земли 9 декабря
Shutterstock

Плазма, выброшенная в результате двойной солнечной вспышки, которая произошла ночью, достигнет Земли 9 декабря и может вызвать магнитные бури средней силы. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В лаборатории уточнили, что вспышка М-класса произошла между 22:00 и полуночью и сопровождалась мощным выбросом плазмы в сторону Земли. Согласно наблюдениям, удар ожидается во вторник в первой половине дня. При этом излучение в пике было близко к экстремально сильному уровню X-категории.

Ученые подчеркнули, что повторения магнитной бури середины ноября, вызванной вспышкой X5.1, сейчас не прогнозируется. По их оценке, нынешний выброс способен спровоцировать бури уровня G2–G3.

Специалисты назвали место возникновения вспышки «феноменальным». По их словам, выброс снова произошёл в активной области 4274 (ныне 4299) — той самой, которая 11 ноября дала вспышку X5.1. Этот центр был активен и в октябре, затем прошёл почти полный оборот вокруг Солнца и теперь вновь оказался напротив Земли, хотя находится в разрушенном состоянии и, как отмечают ученые, «не должен был сохранять столько энергии».

Ранее на Солнце за один день зарегистрировали пять сильных вспышек.

