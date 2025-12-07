На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Солнце произошла вспышка класса М

ИКИ РАН: двойная вспышка произошла на Солнце
Shutterstock

Две солнечные вспышки класса М были зафиксированы вечером 6 декабря. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

«Двойная сильная M вспышка в области 4299 (бывшая 4274) в центре диска после нескольких дней молчания. <…> Первая из двух вспышек классифицирована как M1.1 (максимум в 22:21 мск), вторая как М8.1 (максимум в 23:39 мск)», — говорится в сообщении.

До этого ученые сообщили, что в возникших на Солнце пятнах, возможно, копится энергия для супервзрыва. Ученые отметили, что южная группа солнечных пятен, вышедшая к Земле несколько дней назад, достигла самых больших размеров в 2025 году.

Солнечной вспышкой называют взрыв на Солнце, который происходит, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Вспышка порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, включая радиоволны и гамма-лучи. В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывам на Солнце присваивают один из пяти классов: A, B, C, M или X. При этом наиболее мощные вспышки способны вызывать на Земле радиопомехи и провоцировать продолжительные магнитные бури.

Ранее на Солнце за один день зарегистрировали пять сильных вспышек.

