Российские ученые выяснили, что в лесах Сибири жили саблезубые кошки

Российские палеонтологи выяснили, что саблезубые кошки обитали в лесах Сибири, где создавали логова и выкармливали детенышей. Об этом РИА Новости сообщил директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин.

«Саблезубые кошки жили на северо-востоке Якутии в пойменном лиственничном лесу», — сказал он.

По словам ученого, в лесах кошки размножались, а на «умеренно влажных осоково-злаково-разнотравных лугах» охотились.

Лопатин отметил, что закрытые лесные ландшафты позволяли этим хищникам укрывать потомство и избегать прямой конкуренции и столкновений с наиболее опасным соседом — пещерным львом.

К таким выводам исследователи пришли благодаря анализу хорошо сохранившейся «мумии» трехнедельного детеныша саблезубой кошки возрастом около 37-38 тысяч лет.

В прошлом году в журнале Scientific Reports было опубликована статья о том, что в 2020 году на северо-востоке Якутии палеонтологи нашли замороженную тушу детеныша детеныша саблезубой кошки Homotherium latidens. У «мумии» благодаря вечной мерзлоте сохранились мех, кости и внутренние органы. Отмечается, что у котенка необычная форма морды — большой рот и маленькие уши. Подчеркивается, что данная мумия дает представление о внешнем виде саблезубых кошек, исчезнувших на Земле около 10 тысяч лет назад.

Ранее ученые раскрыли тайну огромных клыков саблезубых хищников.