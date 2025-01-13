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Ученые раскрыли тайну огромных клыков саблезубых хищников

CurBio: длинные клыки саблезубых зверей оказались идеальным природным оружием
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Jorge Blanco

Британские ученые из Бристольского университета выяснили причины появления огромных острых клыков у саблезубых хищников. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

В ходе своего существования саблезубые звери эволюционировали много раз. Только у млекопитающих известно о пяти эволюционных преобразованиях.

Команда решила проверить, отвечает ли форма саблезубых клыков оптимальному балансу между остротой и прочностью.

Специалисты напечатали на 3D-принтере стальные копии зубов 95 хищников, включая 25 саблезубых видов. Затем они использовали практические эксперименты и компьютерные симуляции для анализа эффективности этих природных инструментов.

Тесты показали, что оптимальная функциональность снова и снова приводила к появлению саблезубых животных. Большие клыки были идеальным оружием для нападения на крупную дичь.

Однако эта узкая специализация также раз за разом приводила к вымиранию саблезубов вслед за исчезновением большой добычи. В то же время животные с более универсальными зубами легче адаптировались к изменениям среды и выживали.

Авторы исследования отметили, что понимание биомеханики саблезубых животных может найти применение в инженерии.

Ранее ученые узнали, как саблезубые кошки смогли отрастить настолько большие клыки.

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