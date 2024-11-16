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В России исследовали мумию саблезубого тигренка

Ученые из РФ изучили мумию жившего 37 тысяч лет назад саблезубого тигренка

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Lopatin, A.V., Sotnikova, M.V., Klimovsky, A.I. et al. Mummy of a juvenile sabre-toothed cat Homotherium latidens from the Upper Pleistocene of Siberia. Sci Rep 14, 28016 (2024).

Российские ученые исследовали и описали мумию детеныша саблезубой кошки Homotherium latidens. Об этом пишет Scientific Reports.

Исследователи нашли замороженную тушу детеныша крупного хищника на северо-востоке Якутии еще в 2020 году. У него благодаря вечной мерзлоте сохранились мех, кости и внутренние органы.

Возраст саблезубой кошки, согласно исследованию, составляет около 37 тысяч лет. Возраст, в котором котенка не стало, определили по степени развития костей и зубов. Выяснилось, что ему было всего лишь три недели. Отмечается, что у котенка необычная форма морды — большой рот и маленькие уши.

Подчеркивается, что данная мумия дает представление о внешнем виде саблезубых кошек, исчезнувших на Земле около 10 тысяч лет назад.

До этого The Guardian писала о том, что голова тасманийского волка с сохранившимися полуразложившимися тканями представляет собой «жуткое зрелище», но в ней найдены молекулы РНК, имеющие решающее значение для реконструкции генома этого исчезнувшего животного.

Ранее эколог рассказала об угрозе исчезновения двух видов животных без заповедников.

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