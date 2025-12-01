На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда произойдет следующее суперлуние

ТАСС: в ночь на 5 декабря земляне смогут увидеть третье в 2025 году суперлуние
Саид Царнаев/РИА «Новости»

В ночь на 5 декабря земляне смогут увидеть третье в 2025 году суперлуние, в этот раз Луна поднимется максимально высоко над горизонтом. Об этом заявил инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев в беседе с ТАСС.

«В ночь с 4 на 5 декабря произойдет наиболее эффектное в этом году суперлуние <...> Декабрьское суперлуние будет характеризоваться наиболее высокой Луной над горизонтом», — сказал он.

По словам специалиста, расстояние от Земли до Луны составит менее 360 тыс. км. Выпавший снег при этом усилит освещенность ночного пейзажа.

Санакоев отметил, что в ночь на 14 декабря также состоится второй по силе метеорный поток года — Геминиды, его интенсивность составит от 100 до 150 метеоров в час. Земляне смогут увидеть одни из наиболее тонких колец Сатурна на ближайшие 14 лет и четыре крупнейших спутника Юпитера, добавил он.

Суперлунием называют астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с перигеем, то есть с моментом максимального сближения Луны с Землей. Оно происходит за год от трех до шести раз.

«Бобровую луну», которую земляне наблюдали в ноябре 2025 года, называют одной из самых больших и близких, так как полнолуние и прохождение Луны через ближайшую к Земле точку произошли с разницей в 9 часов.

Ранее была раскрыта тайна рождения Луны.

