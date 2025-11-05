Над Подмосковьем заметили «Бобровую луну»

Над Подмосковьем сняли на камеру «Бобровую луну» или «Бобровое суперлуние». Фотографии природного явления, сделанные фотографом Анастасией Шинкеевой, приводит ТАСС.

Суперлунием называют астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с перигеем, то есть с моментом максимального сближения Луны с Землей.

Суперлуние бывает за год от трех до шести раз. Но Луну, которую мы наблюдаем в ноябре 2025 года, называют одной из самых больших и близких, так как полнолуние и прохождение Луны через ближайшую к Земле точку произойдут с разницей в 9 часов — это меньше, чем во время октябрьского суперлуния.

«Бобровое суперлуние» в этом октябре будет наблюдаться с вечера 4 ноября до вечера 6 ноября. Обычно ноябрьское полнолуние называется «Бобровой Луной», так как оно совпадает с окончанием сезона активности бобров перед образованием ледяного покрова. Кроме того, полнолуние 5 ноября получило название «Луна охотника» из-за того, что увеличенная луна давала больше света и облегчала охоту на ночных зверей. Кроме того, опавшая листва в ярком лунном свете создает лучший обзор в лесу.

Ранее сообщалось, что москвичи могут не увидеть «бобровое суперлуние».