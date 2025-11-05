На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Подмосковьем заметили «Бобровую луну»

ТАСС: над Подмосковьем сняли на камеру «Бобровую луну»
Telegram-канал «Москва с огоньком»

Над Подмосковьем сняли на камеру «Бобровую луну» или «Бобровое суперлуние». Фотографии природного явления, сделанные фотографом Анастасией Шинкеевой, приводит ТАСС.

Суперлунием называют астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с перигеем, то есть с моментом максимального сближения Луны с Землей.

Суперлуние бывает за год от трех до шести раз. Но Луну, которую мы наблюдаем в ноябре 2025 года, называют одной из самых больших и близких, так как полнолуние и прохождение Луны через ближайшую к Земле точку произойдут с разницей в 9 часов — это меньше, чем во время октябрьского суперлуния.

«Бобровое суперлуние» в этом октябре будет наблюдаться с вечера 4 ноября до вечера 6 ноября. Обычно ноябрьское полнолуние называется «Бобровой Луной», так как оно совпадает с окончанием сезона активности бобров перед образованием ледяного покрова. Кроме того, полнолуние 5 ноября получило название «Луна охотника» из-за того, что увеличенная луна давала больше света и облегчала охоту на ночных зверей. Кроме того, опавшая листва в ярком лунном свете создает лучший обзор в лесу.

Ранее сообщалось, что москвичи могут не увидеть «бобровое суперлуние».

