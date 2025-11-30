Китай предупредил о падении обломков ракеты

Не сгоревшие в атмосфере обломки ракеты-носителя упадут в Южно-Китайском море. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление морской безопасности КНР.

Отмечается, что обломки ракеты-носителя упадут в воскресенье вечером. Название ракеты не уточняется.

В конце сентября Китай успешно вывел на орбиту спутник Fengyun-3H для метеорологических наблюдений.

До этого сообщалось, что китайская компания Galactic Energy в 2028 году представит первую в мире электромагнитную систему для запуска ракет в космос. Уточняется, что установка будет функционировать по принципу маглева, со сверхпроводящими магнитами, позволяющими носителю разогнаться до сверхзвуковой скорости еще до запуска его двигателя. Система, как известно, будет не шумной, а также позволит сэкономить на ракетном топливе.

Ранее китайская ракета вывела на орбиту спутник связи.