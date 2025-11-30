На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский космонавт оценил планы НАСА за 10 лет построить на Луне деревню для людей

Космонавт Юрчихин: планы НАСА построить к 2035 году деревню на Луне нереальны
NASA

Планы американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) построить на Луне через 10 лет деревню для людей «абсолютно нереальны», заявил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.

Он объяснил, что сейчас нет нормальной концепции создания поселений и средств доставки грузов.

«Например, жилой модуль — это как модуль станции, это порядка 12-20 тонн. А мы самое большее, что сажали, это луноходы, которые весят меньше тонны. А этот модуль мы еще должны мягко посадить», — объяснил космонавт.

Он заметил, что говорить о таких планах можно, но их реализация вызывает вопросы.

В сентябре исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее рассказал, что управление собирается в течение следующего десятилетия создать на Луне не просто станцию, а целую деревню с людьми. Там будут все условия для постоянной жизни людей.

Ранее Ким Кардашьян усомнилась в высадке американцев на Луну.

