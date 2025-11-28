Названы работающие народные способы борьбы с похмельем

проект

Врач Сайно: какао, бульон и рассол действительно помогают при похмелье

Куриный бульон, рассол, какао, отвар трав и овсянка помогают облегчить симптомы похмелья, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

Похмелье сопровождается: слабостью и дрожью в ногах, головной болью, тахикардией, головокружением, шумом в ушах, тошнотой, рвотой, раздражительностью, сухостью во рту, потливостью, тремором рук, нарушением сна.

«Народные способы могут облегчить симптомы похмелья, – например, рассол из-под огурцов или капусты (без уксуса). Жидкость убирает дегидратацию, снижает давление благодаря солям и эфирному маслу укропа, содержит витамины группы В и С. Куриный бульон быстро усваивается и восстанавливает силы при отсутствии аппетита, а овсяная каша обволакивает слизистую оболочку желудка и способствует абсорбированию остатков алкоголя», – рассказала доктор.

Также могут помочь отвары трав, зеленый чай, минеральная вода, кисломолочные продукты и какао на воде.

«Также можно использовать янтарную кислоту, она способствует выведению токсинов. Не рекомендуется принимать анальгетики (анальгин, парацетамол, цитрамон или ибупрофен) при головной боли, поскольку боли в голове – это последствия интоксикации организма, а прием перечисленных лекарственных препаратов может привести к острым эрозиям желудка или двенадцатиперстной кишки или язвам. Часто лекарственные препараты в сочетании с алкоголем могут образовывать другую химическую формулу. Так, например, смесь алкоголя и настоя корвалола преобразуется в фенобарбитал, что может привести к токсическому отравлению», – заключила доктор.

