Создание Российской орбитальной станции (РОС) поможет стране сохранить собственную пилотируемую программу вне зависимости от решений и санкций зарубежных стран. Об этом в интервью ТАСС заявил Герой РФ, командир отряда космонавтов Роскосмоса, врио начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

«С одной стороны, объявление Роскосмосом о создании Российской орбитальной станции является знаковым событием. Это логичный и ожидаемый шаг, обусловленный несколькими факторами», — заявил он.

По словам Кононенко, на данный момент происходит техническое старение МКС, и планирование преемника является не ударом, а дальновидностью. Он подчеркнул, что важно придерживаться принципов национального суверенитета и стратегической автономии.

По его словам, любая космическая держава будет стремиться к независимому и полному доступу в космос. Космонавт отметил, что РОС позволит сохранить пилотируемую программу, которая не будет зависеть от решений и санкций других стран.

В ходе этого же интервью он заявил, что РФ создает Российскую орбитальную станцию (РОС) для научных исследований и технологического развития, а не нанесения «космического удара» США. По мнению собеседника агентства, термин «космический удар» является спекулятивным и предполагает агрессивные намерения, тогда как цель РОС совершенно другая.

