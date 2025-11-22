Ученые выкупили метеорит и часть крыши дома в Новгородской области

Ученые купили метеорит и часть кровли частного дома в Окуловке Новгородской области, куда фрагмент небесного тела упал в конце октября. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

Фрагмент зеленоватого метеорита, пролетевшего над Россией в ночь на 27 октября, представили 20 ноября на пресс-конференции в Институте геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Как уточнили ученые, его обнаружили на крыше дома в Окуловском районе.

По словам Короткого, владельцы жилья услышали шум, но решили, что он доносился от соседей. Лишь спустя два дня они заметили пробоину в кровле, а еще через сутки сопоставили ее с сообщениями о ночном пролете метеорита. В начале ноября объявление о находке появилось в интернете и привлекло внимание астрономов, которые выехали на место, зафиксировали находку и забрали около пятой части массы для анализа. После исследования специалисты вернулись, чтобы выкупить весь фрагмент, а также часть крыши, планируя передать ее в музей как редкий пример попадания метеорита в жилой дом.

Предварительное изучение показало, что образец относится к обыкновенным хондритам группы LL6 — распространенному типу каменных метеоритов. По оценке Короткого, грамм такого материала может стоить примерно 500 рублей; масса найденного фрагмента — около 400 граммов. Он отметил, что показатель «6» указывает на высокую температуру, которую вещество пережило на ранних этапах формирования Солнечной системы около 5 млрд лет назад.

Особенности полета космического тела тоже оказались необычными: метеорит двигался заметно медленнее обычного — около 18–19 км/с — и вошел в атмосферу под углом всего 9 градусов. Как подчеркнул собеседник агентства, при еще более пологой траектории и большей скорости объект мог бы скользнуть по атмосфере и уйти обратно в космос.

В конце октября фрагменты небесного тела, замеченного над Москвой, выпали в окрестностях Тверской и Новгородской областей.

