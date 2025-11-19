В ЛНР обнаружили ископаемый вид черепах

Археологи обнаружили древних черепах не известного до сих пор науке вида в районе села Иково. Об этом сообщило правительство ЛНР в своем Telegram-канале.

Находку описали заведующий кафедрой географии Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) Евгений Звонок и заместитель директора по научной работе Зоологического института Российской академии наук (РАН) Игорь Данилов. Новый вид получил название Progeoclemys latipalata.

Наряду с черепашьими останками в районе Иково нашли свыше 15 других видов четвероногих – черепах, крокодилов и птиц. Поскольку среди найденных останков были как пресноводные и сухопутные, так и морские виды, зоологи предположили, что в доисторические времена на территории нынешней ЛНР был тропический климат.

До этого в Кировской области мужчина отыскал на дне реки бивень мамонта. По словам россиянина, длина находки составила 1,9 метра, и она даже не сразу поместилась в багажник автомобиля. Бивень он отвез в Вятский палеонтологический музей.

Ранее в Израиле археологи нашли статуэтку женщины с гусем возрастом 12 тыс. лет.