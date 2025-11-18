На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Израиле нашли древнейшую в мире фигурку человека с животным

PNAS: в Израиле археологи нашли статуэтку женщины с гусем возрастом 12 тыс. лет
PNAS

Израильские археологи сообщили о находке древнейшей в мире скульптуры, на которой показано взаимодействие человека и животного. Открытие описали в журнале PNAS.

Исследователи установили, что фигурка была создана около 12 тыс. лет назад, в период, когда местные племена переходили к оседлой жизни. На миниатюре изображена женщина, склонившая голову под шею гуся.

Размер фигурки — всего 3,7 см. Ее изготовили из местной глины и обожгли при температуре около 400 °C. Отсутствие трещин указывает на то, что перед обжигом ее тщательно высушили. Анализ поверхности выявил остатки красного пигмента — охры, которой выделяли голову и шею гуся, а также элементы тела женщины. На объекте сохранился отпечаток пальца — по оценке специалистов, фигурку сделал подросток или женщина.

Подобные изображения, как отмечают ученые, помогают понять, как древние люди воспринимали окружающую среду и животных. Работы, где показано их взаимодействие, встречаются крайне редко, и ранее известны были лишь несколько примеров из европейского верхнего палеолита.

Команда под руководством Лорана Девина из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружила статуэтку на раскопках археологического памятника Нахаль Эйн-Гев II, относящегося к натуфийской культуре. Объект нашли внутри полукруглого строения, сложенного из камней на склоне холма. Там же лежали 20 человеческих захоронений и следы ритуальных подношений.

Девин отметил в публикации, что находка стала важнейшим открытием сразу по нескольким направлениям: это не только древнейшее изображение взаимодействия человека и животного, но и самое раннее натуралистическое изображение женщины, найденное в юго-западной Азии.

Натуфийские общины, существовавшие в Леванте 15–11,5 тыс. лет назад, стали одними из первых групп охотников-собирателей, переходивших к земледелию и животноводству. Находка относится к самому концу плейстоцена — времени активных социальных и культурных изменений.

Ранее в Норвегии обнаружили 1500-летнюю ловушку для оленей.

