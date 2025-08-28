На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин нашел на дне реки двухметровый бивень мамонта

В Кировской области мужчина отыскал на дне реки бивень мамонта
true
true
true
close
Telegram-канал «ВЯТСКАЯ РЫБАЛКА - Киров и область»

В Кировской области местный житель Андрей Мусихин нашел на дне реки Моломы бивень мамонта. Подробности сообщило издание «Подъем».

По словам россиянина, длина находки составила 1,9 метра, и она даже не сразу поместилась в багажник автомобиля. Бивень Мусихин отвез в Вятский палеонтологический музей, но заметил, что там не слишком удивились такому «подарку».

«А что они скажут? Спасибо! И [спросили], где именно найден, район. Пропуск в музей еще дадут, наверное. У них это не первая подобная находка. Это же не череп инопланетянина», — сказал Мусихин.

Он добавил, что это уже второй бивень мамонта, который он находит в региональном водоеме, первый он обнаружил восемь лет назад. Ту находку мужчина также передал музею.

До этого в Нижнем Новгороде нашли зуб мамонта прямо в центре города. Археологи обнаружили останки на глубине примерно двух метров от современной поверхности земли на склоне оврага, расположенного недалеко от улицы Рождественской.

Ранее российская таможня пресекла вывоз бивня мамонта в ОАЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами