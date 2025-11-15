На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые оценили угрозу крупной вспышки на Солнце для Земли

ИКИ РАН: выброс солнечной плазмы пройдет мимо Земли
true
true
true
close
Shutterstock

Выброс солнечной плазмы, сопровождаемый от одной из сильнейших вспышек 2025 года, пройдет мимо Земли. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в Telegram-канале.

«Как и предполагалось изначально, область 4274 находится в данный момент в безопасном для Земли положении с сильным угловым смещением и, несмотря на высокий, второй в году, балл произошедшей сегодня вспышки, не сможет оказать ударного воздействия на планету», — говорится в сообщении.

В ИКИ РАН добавили, что четвертое за несколько дней облако плазмы пройдет мимо Земли.

Накануне руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на Солнце произошла вспышка балла X.

12 ноября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Земле началась магнитная буря почти максимального уровня. По словам ученых, геомагнитная ситуация сейчас выглядит «необъяснимо отличающейся» от прогноза. Ранее на Солнце произошло более 15 вспышек, а 10 ноября была зафиксированная так называемая «вспышка-каннибал» высшего класса. Подробнее об этом явлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мощнейший удар солнечной плазмы вызвал сильные полярные сияния.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами