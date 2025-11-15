Ученые оценили угрозу крупной вспышки на Солнце для Земли

Выброс солнечной плазмы, сопровождаемый от одной из сильнейших вспышек 2025 года, пройдет мимо Земли. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в Telegram-канале.

«Как и предполагалось изначально, область 4274 находится в данный момент в безопасном для Земли положении с сильным угловым смещением и, несмотря на высокий, второй в году, балл произошедшей сегодня вспышки, не сможет оказать ударного воздействия на планету», — говорится в сообщении.

В ИКИ РАН добавили, что четвертое за несколько дней облако плазмы пройдет мимо Земли.

Накануне руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на Солнце произошла вспышка балла X.

12 ноября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Земле началась магнитная буря почти максимального уровня. По словам ученых, геомагнитная ситуация сейчас выглядит «необъяснимо отличающейся» от прогноза. Ранее на Солнце произошло более 15 вспышек, а 10 ноября была зафиксированная так называемая «вспышка-каннибал» высшего класса. Подробнее об этом явлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мощнейший удар солнечной плазмы вызвал сильные полярные сияния.