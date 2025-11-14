На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые сообщили о крупной вспышке на Солнце

Ученый Богачев: на Солнце происходит крупная вспышка
true
true
true
close
Depositphotos

На Солнце снова происходит вспышка балла X. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости.

«На Солнце снова очень крупная вспышка», — сказал он.

Согласно данным пресс-службы лаборатории, вспышка уже достигла балла Х4.0.

До этого сообщалось, что на Земле завершилась магнитная буря, она продолжалась 42 часа. По информации специалистов, на данный момент геомагнитные индексы, как это часто бывает после особенно сильных всплесков, «упали на самое дно».

12 ноября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Земле началась магнитная буря почти максимального уровня. По словам ученых, геомагнитная ситуация сейчас выглядит «необъяснимо отличающейся» от прогноза. Ранее на Солнце произошло более 15 вспышек, а 10 ноября была зафиксированная так называемая «вспышка-каннибал» высшего класса. Подробнее об этом явлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мощнейший удар солнечной плазмы вызвал сильные полярные сияния.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами