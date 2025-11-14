Ученые сообщили о крупной вспышке на Солнце

На Солнце снова происходит вспышка балла X. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости.

«На Солнце снова очень крупная вспышка», — сказал он.

Согласно данным пресс-службы лаборатории, вспышка уже достигла балла Х4.0.

До этого сообщалось, что на Земле завершилась магнитная буря, она продолжалась 42 часа. По информации специалистов, на данный момент геомагнитные индексы, как это часто бывает после особенно сильных всплесков, «упали на самое дно».

12 ноября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Земле началась магнитная буря почти максимального уровня. По словам ученых, геомагнитная ситуация сейчас выглядит «необъяснимо отличающейся» от прогноза. Ранее на Солнце произошло более 15 вспышек, а 10 ноября была зафиксированная так называемая «вспышка-каннибал» высшего класса. Подробнее об этом явлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мощнейший удар солнечной плазмы вызвал сильные полярные сияния.