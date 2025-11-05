На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Археологи нашли в Турции следы древнего землетрясения

Arkeonews: в Турции нашли доказательства землетрясения 5000-летней давности
true
true
true
close
Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Археологи из Университета Чанаккале обнаружили следы землетрясения, произошедшего около 5000 лет назад на юго-востоке Турции. По словам руководителя проекта, профессора Саваша Сарыалтуна, толчки привели к обрушению глинобитного здания раннего бронзового века. О результатах исследования сообщает журнал Arkeonews.

На месте доисторического поселения Чайеню-Тепеси ученые обнаружили стену длиной более пяти метров, лежащую целиком на полу.

«Это говорит о том, что здание было покинуто до землетрясения. Мы не нашли предметов быта или следов пожара. Похоже, жильцы уже ушли, а колебания земной поверхности разрушили старую постройку», — отметил Сарыалтун.

Красноватые кирпичи, из которых была сложена стена, получили свой цвет не из-за обжига, а благодаря глине, богатой гематитом. Этот природный пигмент помогает понять, какие материалы использовали строители бронзового века.

Хотя под холмом Чайеню не выявлено линии разлома, геологи считают, что землетрясение могло быть связано с активностью в зоне Элазыг-Сивридже севернее Диярбакыра. Характер разрушений показывает, что толчки были умеренными, но резкими — стена упала целиком, не рассыпавшись.

Похожие следы древних землетрясений найдены и в других памятниках бассейна Верхнего Тигра, что подтверждает: юго-восточная Анатолия давно является сейсмически активным регионом.

По словам ученых, Чайеню-Тепеси сыграло ключевую роль в ранних человеческих инновациях — от одомашнивания растений и животных до развития организованной архитектуры. Обнаруженные ныне останки раннего бронзового века свидетельствуют о том, что жизнь в поселении продолжалась еще долго после неолитического расцвета, связывая древний доисторический мир с зарождением городской цивилизации.

«Чайеню рассказывает не только о первых земледельцах, но и о том, как они переживали землетрясения — то же явление, с которым Турция сталкивается и сегодня», — подытожил Сарыалтун.

Ранее в России при раскопках нашли «панду из ада».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами