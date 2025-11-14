На Земле завершилась сильнейшая за 5 лет магнитная буря

На Земле завершилась магнитная буря, она продолжалась 42 часа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Геомагнитное событие завершено. Оно стало вторым по силе за последние пять лет», — говорится в сообщении.

По информации специалистов, на данный момент геомагнитные индексы, как это часто бывает после особенно сильных всплесков, «упали на самое дно».

12 ноября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Земле началась магнитная буря почти максимального уровня. По словам ученых, геомагнитная ситуация сейчас выглядит «необъяснимо отличающейся» от прогноза. Ранее на Солнце произошло более 15 вспышек, а 10 ноября была зафиксированная так называемая «вспышка-каннибал» высшего класса. Подробнее об этом явлении — в материале «Газеты.Ru».

12 ноября заместитель главного врача по организации стационарной помощи, заведующая отделением кардиологии многопрофильной клиники «К+31» Ольга Рябенкова рассказала, что магнитные бури зачастую провоцируют у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно этому подвержены пациенты с хроническими заболеваниями. Минимизировать их негативное влияние на организм поможет соблюдение режима.

Ранее мощнейший удар солнечной плазмы вызвал сильные полярные сияния.