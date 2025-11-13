Психолог дала пять советов, как сработаться с представителями поколения Z

Многие жалуются на трудности в работе с зумерами, якобы у них завышенные требования к работе, и на них нельзя положиться, и постоянно нужно хвалить. Чтобы сработаться с зумерами, нужно предпринять пять шагов, рассказала «Газете.Ru» специалист по учебно-методической работе факультета «Социальная коммуникация» МГППУ Анна Полосина.

«Первый шаг – это открытость. Зумеры ценят честность и ясность в коммуникации. Им важно понимать цели компании, свою роль и иметь возможность задавать вопросы и получать откровенные ответы. Не стоит скрывать информацию о финансовых показателях или планах развития, если это не является коммерческой тайной. Второй ключевой момент – это гибкость и автономия. Зумеры стремятся к балансу между работой и личной жизнью, они не хотят тратить все свое время на работу, поэтому гибкий график, возможность удаленной работы и индивидуальный подход к задачам будут очень ценны», – объяснила доктор.

Третий аспект – это возможности для обучения, тренинги, семинары и участие в интересных проектах. По словам специалиста, зумеры стремятся к постоянному самосовершенствованию и расширению своих навыков.

«Четвертый пункт – это цели и ценности. Зумеры хотят работать в компаниях, которые разделяют их ценности и имеют четкую цель. Покажите им, что ваша компания делает что-то большее, чем просто зарабатывает деньги. Например, важны участие в социальных проектах, вклад в экологию или улучшение жизни людей. Пятый пункт – это признание и оценка. Зумеры нуждаются в регулярной обратной связи и оценке их работы. Например, разработайте систему премирования и поощрений, которая будет стимулировать их к дальнейшему развитию», – заключила доктор.

