На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог дала пять советов, как сработаться с представителями поколения Z

Психолог Полосина: чтобы сработаться с зумерами, нужно предпринять пять шагов
true
true
true
close
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Многие жалуются на трудности в работе с зумерами, якобы у них завышенные требования к работе, и на них нельзя положиться, и постоянно нужно хвалить. Чтобы сработаться с зумерами, нужно предпринять пять шагов, рассказала «Газете.Ru» специалист по учебно-методической работе факультета «Социальная коммуникация» МГППУ Анна Полосина.

«Первый шаг – это открытость. Зумеры ценят честность и ясность в коммуникации. Им важно понимать цели компании, свою роль и иметь возможность задавать вопросы и получать откровенные ответы. Не стоит скрывать информацию о финансовых показателях или планах развития, если это не является коммерческой тайной. Второй ключевой момент – это гибкость и автономия. Зумеры стремятся к балансу между работой и личной жизнью, они не хотят тратить все свое время на работу, поэтому гибкий график, возможность удаленной работы и индивидуальный подход к задачам будут очень ценны», – объяснила доктор.

Третий аспект – это возможности для обучения, тренинги, семинары и участие в интересных проектах. По словам специалиста, зумеры стремятся к постоянному самосовершенствованию и расширению своих навыков.

«Четвертый пункт – это цели и ценности. Зумеры хотят работать в компаниях, которые разделяют их ценности и имеют четкую цель. Покажите им, что ваша компания делает что-то большее, чем просто зарабатывает деньги. Например, важны участие в социальных проектах, вклад в экологию или улучшение жизни людей. Пятый пункт – это признание и оценка. Зумеры нуждаются в регулярной обратной связи и оценке их работы. Например, разработайте систему премирования и поощрений, которая будет стимулировать их к дальнейшему развитию», – заключила доктор.

Ранее ученые создали комплекс устройств для истребления борщевика без использования пестицидов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами