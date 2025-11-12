На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Первая ракета «Союз-5» доставлена на Байконур

Блоки ракеты «Союз-5» доставили в монтажно-испытательный корпус на Байконуре
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Первая ракета-носитель «Союз-5» («Иртыш») доставлена на космодром Байконур. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», передает РИА Новости.

В космическом ведомстве рассказали, что блоки ракеты доставлены в монтажно-испытательный корпус, где ракету будут готовить к предстоящему пуску.

Первый пуск ракеты планируют совершить до конца текущего года.

«Союз-5» — это российский перспективный ракетоноситель среднего класса, разрабатываемый для замены ракет «Протон» и «Зенит». Он предназначен для выведения автоматических космических аппаратов на различные орбиты, а также для вывода пилотируемого корабля «Федерация» на низкие околоземные орбиты. Ракета будет работать на экологически чистом топливе (керосин и жидкий кислород) и имеет две ступени.

Планируется, что стоимость вывода 1 кг полезной нагрузки будет на 40% ниже, чем у ракеты «Союз-2».

11 октября сообщалось, что специалисты успешно провели наземные огневые испытания первой ступени «Союз-5».

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о планах России по запуску ракет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами