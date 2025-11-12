Первая ракета «Союз-5» доставлена на Байконур

Первая ракета-носитель «Союз-5» («Иртыш») доставлена на космодром Байконур. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», передает РИА Новости.

В космическом ведомстве рассказали, что блоки ракеты доставлены в монтажно-испытательный корпус, где ракету будут готовить к предстоящему пуску.

Первый пуск ракеты планируют совершить до конца текущего года.

«Союз-5» — это российский перспективный ракетоноситель среднего класса, разрабатываемый для замены ракет «Протон» и «Зенит». Он предназначен для выведения автоматических космических аппаратов на различные орбиты, а также для вывода пилотируемого корабля «Федерация» на низкие околоземные орбиты. Ракета будет работать на экологически чистом топливе (керосин и жидкий кислород) и имеет две ступени.

Планируется, что стоимость вывода 1 кг полезной нагрузки будет на 40% ниже, чем у ракеты «Союз-2».

11 октября сообщалось, что специалисты успешно провели наземные огневые испытания первой ступени «Союз-5».

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал о планах России по запуску ракет.