Ученые предупредили о самом мощном ударе солнечной плазмы по Земле

РАН: самый мощный удар солнечной плазмы за несколько лет ждет Землю 12 ноября
Depositphotos

В среду на Земле произойдет самый мощный удар солнечной плазмы за текущий цикл. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В сообщении лаборатории отмечается, что все облака плазмы, движущиеся к Земле, будут догнаны и поглощены выбросом, произошедшим в результате сегодняшней вспышки. Указывается также, что удар по планете ожидается на следующий день и станет самым мощным в текущем 25-м солнечном цикле.

До этого в РАН заявили, что 12 ноября на Земле ожидается третья с начала года сильнейшая магнитная буря. Как указали ученые, результаты повторных расчетов подтверждают приход к Земле на стыке 11-12 ноября сразу двух выбросов солнечной плазмы от вспышек высшего уровня, произошедших на Солнце 9 и 10 ноября. Ученые отметили, что между двумя вспышками ожидается интервал в несколько часов. Пик магнитной бури может достигать диапазона G3 — G4.

В сентябре старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал «Газете.Ru», что выброс массы — протуберанцев — на Солнце не представляет опасности для Земли, но в случае направления потока плазмы в сторону планеты начнется магнитная буря.

Ранее врач рассказала, как пережить мощную магнитную бурю.

