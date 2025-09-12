Ученые рассказали, насколько правдоподобны инопланетяне в «Чужом»

Conversation: на Земле существуют паразиты, похожие на монстров из «Чужого»

Ученые-фанаты франшизы «Чужой» решили проверить, насколько правдоподобны новые монстры из сериала «Чужой: Земля». Они проанализировали существ с точки зрения физики, биологии и эволюции — и составили рейтинг реалистичности. Об этом сообщает портал The Conversation.

На первом месте оказалась гигантская клещеподобная тварь, высасывающая литры крови из жертв. По словам исследователей, такое поведение вполне возможно: на Земле существуют похожие паразиты, а смертельный исход у жертвы в сериале можно объяснить быстрой потерей крови и действием антикоагулянтов.

Далее идет загадочная сфера D. plumbicare — гибрид растения и хищника. Ученые отмечают, что ее почти шарообразная форма непрактична для фотосинтеза, но комбинация фотосинтеза и хищничества теоретически могла бы существовать в виде симбиоза.

Третью строчку занял осьминог-паразит Trypanohyncha ocellus, заменяющий глаз и подключающийся к мозгу хозяина. На Земле тоже есть паразиты, управляющие поведением животных, но такой уровень интеллекта и мобильности выглядит чрезмерным.

Далее идет муха, питающаяся металлом. В природе микроорганизмы действительно способны «есть» железо и другие металлы, но для крупного летающего существа это крайне маловероятный источник энергии.

Замыкает рейтинг культовый ксеноморф — самый любимый, но наименее правдоподобный. Его невероятно быстрый рост, по расчетам ученых, требует колоссальных объемов пищи, которых просто не хватило бы в экосистеме.

