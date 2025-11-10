На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Солнце произошла сильнейшая вспышка

РАН: на Солнце произошла вспышка сильнейшего балла Х
Depositphotos

Вспышка сильнейшего балла Х произошла на Солнце. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Ой-ой-ой. Будет больно», — говорится в сообщении.

Согласно информации специалистов, балл вспышки уже перевалил за границу, после которой событию присваивается максимальное значение Х, и продолжает расти. По данным ученых, за сутки произошло более десяти вспышек. Также возможны геомагнитные возмущения и бури низкого уровня.

6 ноября врач-невролог Анастасия Артемова сообщила, что магнитная буря может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями.

В целом многие в такие моменты отмечают снижение работоспособности, поэтому лучше заранее принять профилактические меры. В частности, врач посоветовала поддерживать адаптивные способности организма с помощью регулярных физических нагрузок, которым рекомендуется уделять не менее 50 минут три раза в неделю.

Ранее сообщалось, что небо над Москвой озарит полярное сияние.

