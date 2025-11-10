Российские специалисты провели уникальную подводную археологическую разведку в Судане

Российские ученые осуществили уникальную подводную археологическую разведку в заливе Агиг на востоке Судана. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Республике Судан Андрей Черновол.

По его словам, с 25 января по 25 февраля текущего года в этой стране находилась экспедиция Института востоковедения РАН под руководством профессора Элеоноры Кормышевой.

«Ученые провели уникальную подводную археологическую разведку в районе залива Агиг в штате Красное Море», — сказал дипломат.

Также он отметил, что посольство оказало российским специалистам всю необходимую помощь в получении виз, необходимых разрешений на ввоз в Судан оборудования и проведения исследования.

В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Судана Камалем Идрисом. Стороны обсудили дальнейшее развитие традиционно дружественных российско-суданских отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия, ситуацию в Судане в контексте продолжающегося с апреля 2023 года кризиса.

Ранее Россия и Судан договорились о создании военно-морской базы.