Россия и Судан договорились о создании военно-морской базы

Россия и Судан договорились «обо всем» касательно создания российской военно-морской базы. Об этом заявил глава МИД Судана Али Юсеф Шариф, его слова приводит РИА Новости.

«Мы по этому вопросу достигли взаимопонимания», — подчеркнул он.

В конце декабря в посольстве РФ в Судане назвали ложными сообщения об отказе страны размещать пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

В июне посол в РФ сообщал, что Судан не отказывается от своих обязательств по строительству базы военно-морского флота России в Красном море, и намеченный проект будет реализован. О том, что власти Судана разрешат российскому флоту построить базу в Красном море, стало известно в феврале 2023 года.

Ранее морская авиация ВМФ России получила первый в истории флаг.